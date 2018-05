Nesta quarta-feira (02), a equipe de resgate do SAMU foi acionada e socorreu uma vitima de atropelamento no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Rua Francisco Mariano, no Centro de Alfenas.

A vitima foi encaminhada para o hospital universitário Alzira Velano, com fratura no pé esquerdo e teve que passar por procedimento cirúrgico.

Fonte: Minas Acontece / Fotos: Reprodução