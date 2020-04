Vítima de estelionato em Divisa Nova

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta terça-feira (28), na Cidade de Divisa Nova, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao sítio Santo Expedito,a vítima relatou que realizou a venda de 12 gados bovinos ao autor, há aproximadamente um mês e comprou dele um trator.

A vítima recebeu como pagamento do gado um cheque no valor de R$ 20.600,00, em nome de terceiros, que foi devolvido pelo banco por fraude. A vítima ainda depositou R$ 1.700,00 em favor do autor, referente a compra do trator, porém, o trator não foi entregue e o gado sido retirado pelo autor no dia posterior a negociação. Foi registrado Boletim de Ocorrência e a vítima orientada.

Fonte: PM

Foto: Reprodução