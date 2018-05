Vídeo que mostra abordagem de PM que terminou em morte é entregue a OAB, em Boa Esperança

Um vídeo que mostra a abordagem da Polícia Militar a um comerciante, morto em agosto do ano passado, foi entregue para a OAB de Boa Esperança, que denunciou os PMs ao Ministério Público. Segundo o presidente da Ordem dos Advogados, a testemunha não havia entregado o vídeo antes por medo de represálias.

“Como a situação foi empreendida por policiais militares, são agentes do Estado, que andam armados, é natural para qualquer cidadão que tenha algum receio de represálias. Foi o que sentiu a pessoa que promoveu a filmagem”, disse Rodrigo Martins Ribeiro, presidente da OAB.

A abordagem foi feita no bar que pertencia ao comerciante, e segundo os policiais ele já tinha passagens por tráfico, ameaça e disparo de arma de fogo.

Nas imagens, pode-se ver quatro militares imobilizando o comerciante. Um deles torce a perna do comerciante, enquanto outro aplica um golpe conhecido como mata leão. A vítima perde a força e é deixado no chão. Depois, um policial ainda confere se ele está acordado. No prontuário de atendimento, o médico de plantão disse que chegou a realizar exames, mas que o comerciante chegou sem vida no hospital.

De acordo com o inquérito da Polícia Civil, ao qual a OAB teve acesso, o motivo da morte está como indeterminado na certidão de óbito, e ainda segundo um ofício da Polícia Civil, o laudo de necropsia não havia sido concluído até novembro do ano passado, pois faltavam exames toxicológicos.

De acordo com a PM, os militares envolvidos na ocorrência continuam trabalhando normalmente enquanto o processo de investigação não é concluído na Justiça Militar.