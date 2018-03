VI Encontro de Entidades Cooperadas será em Lavras nesta quinta-feira (08)

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), Roberto Simões, estará nesta quinta-feira (8/3), em Lavras, para apresentar As perspectivas e desafios do SISTEMA FAEMG para o triênio 2018/2020, no VI Encontro de Entidades Cooperadas – Oficinas Regionais de Planejamento, promovido pelo SENAR MINAS. O evento reunirá presidentes de sindicatos rurais, mobilizadores e parceiros, a partir das 8 horas, no Serema Palace Hotel.

Segundo o presidente do Sistema FAEMG, Roberto Simões, o triênio será de construção de um novo modelo sindical: “É momento para fazermos um sistema ainda melhor do que o de hoje, com ampla oferta de produtos, serviços e benefícios para os nossos associados. Vamos também investir na agricultura 4.0, que é a agricultura da informática, da tecnologia da informação e das startups. Nós temos que preparar o nosso agronegócio para um mundo novo, com sustentabilidade e inovação”.

Próximos encontros:

20/3 – Juiz de Fora

22/3 – Governador Valadares

5/4 – Viçosa

12/4 – Sete Lagoas

18/4 – Patos de Minas

7/6 – Araçuaí

14 e 15/6 – Montes Claros

19 e 21/6 – BH

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução