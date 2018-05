Vereadores de Três Pontas criam comissão para investigar suposto desvio de dinheiro na Prefeitura

Os vereadores da Câmara Municipal de Três Pontas deram posse ao prefeito Marcelo Chaves Garcia, em sessão na noite desta segunda-feira (29), mas na pauta de votações aprovaram a criação de uma Comissão Especial de Investigação (CEI), que visa apurar a ocorrência de atos de improbidade administrativa por parte do Poder Executivo, que importaram em eventual enriquecimento ilícito, objeto de investigação pelo Ministério Público, através da Operação Trem Fantasma.

A iniciativa partiu do vereador Sérgio Eugênio Silva (PPS), mas ganhou a adesão de colegas inclusive da base do governo, sendo Érik dos Reis Roberto (PSDB), Maycon Douglas Vitor Machado (PDT), Donizetti Benício Baldansi (PSL), Geraldo José Prado (PSD) e Marlene Rosa Lima Oliveira (PDT).

Sérgio pediu apoio dos parlamentares para que o Poder Legislativo dê uma resposta à sociedade, demonstrando que eles estão atentos e esclarecendo os fatos, fazendo uma investigação paralela.

José Geraldo Prado “Coelho” também defende que a Câmara deve uma satisfação à população, a este fato triste que repercutiu de forma negativa.

Aprovado por unanimidade, o presidente Luis Carlos da Silva imediatamente pediu que fosse formada a CEI de acordo com a representação partidária. São cinco membros ficando assim a formação: Coelho (PSD), Sérgio (PPS), Popó (PSL), Maycon (PDT) e Érik (PSDB). O presidente foi eleito Sérgio Silva e o relator Maycon Machado.

Informações da redução da carga horária

Foram mais quatro projetos do Executivo votados e todos aprovados. Além de um Requerimento de autoria de Sérgio Silva que requerer informações e documentos sobre a redução de carga horária de servidores. O problema é que somente algumas categorias foram beneficiadas e gerou a insatisfação dos funcionários. Eles chegaram a se reunirem com os parlamentares solicitando a intervenção do Poder Legislativo. Em forma de Requerimento, o vereador quer saber dos decretos e a discriminação das categorias beneficiadas, bem como as alterações salariais.

Semana de Conscientização do Autismo

Uma proposta apresentada pelo vereador Maycon Machado, institui no calendário oficial do município de Três Pontas a “Semana Municipal de Conscientização do Autismo”, ser comemorada na primeira semana de abril. A finalidade é promover neste período, campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras e cursos sobre a síndrome do autismo. Maycon é professor na Apae de Varginha e soube que aqui não havia a comemoração e ela é fundamental para conscientizar a comunidade. Com o autor assinaram o projeto de lei, Marlene Lima e Luis Carlos.

Câmara autorizada a contratar transporte para o PJ

O Plenário validou a iniciativa em utilizar recursos da Câmara que já estão destinados ao Parlamento Jovem, para custear despesas de viagens dos jovens, aprovando um Projeto de Resolução. O recurso já está no Orçamento e precisava de autorização legislativa para ser usado. São no máximo cinco viagens, entre elas para as etapas regional e estadual das Plenárias.

Na opinião de Érik dos Reis, o translado poderia ser feito pela Prefeitura. Já Coelho defendeu o investimento no projeto. Tem muito dinheiro que vai para o ralo e neste caso está se investindo na formação cidadã. Já Antônio do Lázaro, que sempre foi um crítico ferrenho ao Parlamento Jovem parabenizou o trabalho do colega Maycon Machado, disse não ter nada contra ele, mas antecipou que votaria contrário. Aprovado, o projeto teve os votos contrários de Érik, Antônio e Robertinho.

Apoio às fanfarras das escolas

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo vai conceder um auxilio financeiro às fanfarras das escolas – Coração de Jesus, Presidente Tancredo Neves e Deputado Teodósio Bandeira, que participam das comemorações do aniversário de emancipação político administrativo de Três Pontas, no dia 03 de julho deste ano. Cada uma receberá R$1,5 mil.

Vereadores defendem protesto dos caminhoneiros

O protesto dos caminhoneiros em todo o Brasil, repercutiu na sessão da Câmara desta semana. Os parlamentares defenderam o movimento que parou todo país, mas trouxe graves consequências para a população. O secretário da Mesa Diretora Maycon Machado enfatizou que a Igreja está apoiando a manifestação. Uma missa foi celebrada por padre Ednaldo Barbosa, no trevo da BR 265 em Santana da Vargem em apoio aos profissionais. Maycon parabenizou as pastorais e movimentos que trabalharam voluntariamente na Quermesse da Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda. Foram 10 dias de muito trabalho e agora, as atenções se voltam às outras comemorações como as quermesses da Vila Vicentina, Paróquias D’Aparecida e Cristo Redentor. ” A gente espera que a arrecadação destas quermesses contribua para a manutenção e obras nas comunidades”, refletiu o vereador.

Marlene Lima aplaudiu a iniciativa e disse que os caminhoneiros tem que continuar até alcançarem seus objetivos. Porém, ele demonstrou repúdio aos comerciantes que aproveitaram da situação e aumentaram os preços. “É uma falta de respeito com o povo e as pessoas devem procurar o Procon”, alertou.

Érik dos Reis se solidarizou com os irmãos caminhoneiros. Ele enfatiza que foi necessário brigar pelo preço do óleo diesel para abrir os olhos de todo o país.

Antônio do Lázaro disse que é a favor de corpo e alma da classe e apesar de trazer tantos transtornos é só assim que o governo enxerga e pode atender as reivindicações.

Coelho diz ser favorável a greve, apesar dela estar sendo patrocinada por empresários e quem paga a conta é o povo, que sofre com o desabastecimento de muitos produtos.

Postagem de ex-prefeito pegou mal

Uma postagem em uma rede social feita logo após a renúncia do ex-prefeito Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, pegou mal na opinião de alguns vereadores. Junto com a família, seus filhos teriam postado no facebook que eles tinham profissão, estavam com os boletos bancários pagos e não devia satisfação a ninguém. Marlene diz que apesar da família ter demonstrado alívio, não pegou bem, para quem sempre aparentou ser uma pessoa boa e foi eleita com mais de 20 mil votos.

Sérgio acrescentou que mostrar a língua na foto, foi o mesmo que dar uma banana para o trespontano, que o acolheu também bem aqui e lhe confiou uma votação tão expressiva. Na opinião dele, Luiz Roberto tomou a atitude certa ao renunciar. Ele não tinha mais condições psicológicas de continuar no cargo. Segundo ele, o ex prefeito foi fiel com compromissos de campanha e acabou sofrendo com isso.

Já Coelho disse que tem Dr. Luiz Roberto como amigo do coração e que não tem nada contra ele, mas que ele errou demais, desde a escolha de seu secretariado e por não escutar outras pessoas de bem. Ele mesmo disse que cobrava demais o ex gestor e foi mal interpretado por isto.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Reprodução