Vereadores de Pouso Alegre aprovam extinção de sete cargos públicos na prefeitura

A Câmara de Vereadores de Pouso Alegre aprovou nesta quarta-feira (29), durante sessão extraordinária, a extinção de sete cargos do quadro efetivo da prefeitura de Pouso Alegre. Os postos que já estão vagos ficam extintos e os que estão ocupados por servidores concursados passam a serem extintos na medida que esses servidores vão se aposentando. No lugar deles o município pretende contratar mão de obra terceirizada.

O projeto, de autoria do prefeito Rafael Simões (PSDB), foi enviado à Câmara na segunda-feira (27) e aprovado em votação única por nove votos a favor e três contra.

Os cargos que ficam extintos do quadro de servidores efetivos (por concurso público) são: Assistente Social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. De acordo com o projeto, no momento há 21 postos desses cargos vagos na prefeitura.

A justificativa do projeto assinado pelo prefeito Rafael Simões, diz que os cargos fazem parte dos serviços considerados atividades-meio que, no entendimento da administração, podem ser exercidos através de empresas da iniciativa privada.

Há ainda a justificativa de economia de custos com esse tipo de mão de obra na ordem de R$ 600 mil com os cargos sendo terceirizados, ao invés do concurso para o preenchimento dos mesmos.

Deixam de existir os cargos que já estão ou ficarem vagos de psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas entre outros. Houve manifestação de servidores contra a proposta.

Ainda na sessão extraordinária que votou a medida, os vereadores também aprovaram projeto de lei do Executivo criando novos cargos de confiança na administração municipal.

Fim do apostilamento para servidores públicos também foi votado e aprovado pelos vereadores.

Fim do apostilamento

Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram em última votação o projeto de lei do Executivo Municipal extinguindo o apostilamento para servidores públicos municipais.

A justificativa na proposta, enviada pelo prefeito Rafael Simões, diz que a administração precisa se adequar à Reforma da Previdência e acabar com a incorporação salarial para servidores que ocupam cargo em comissão. A lei municipal que permite a incorporação é de 1998. Segundo a prefeitura, cerca de R$ 4 milhões são pagos, por ano, a servidores já apostilados.

O apostilamento é uma incorporação salarial paga para servidores públicos que ocupam cargo de confiança por um período sete anos a 10 anos. Após deixar o cargo, esse servidor continua recebendo parte ou o salário integral do cargo que ocupou em comissão. A incorporação é de 70% para quem ficou no mínimo de sete anos e de 100% para quem ficou 10 anos ou mais no cargo de confiança.

Fonte: Terra do Mandu/Foto: Assessoria de Comunicação Câmara Municipal de Pouso Alegre