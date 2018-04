Vereadores acionam MP para baixar preço da passagem em Três Corações

Nesta sexta-feira (6), os vereadores de Três Corações, Eder da TNT, Dinho Caminhoneiro e Ricardinho do Gás entregaram ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais a representação que pede, entre outras medidas, que seja revogado o último aumento do preço da passagem de ônibus.

Para os vereadores, a empresa deve voltar a praticar o valor do ano passado, que era de R$ 3,50, até que a justiça analise as informações e um preço justo seja cobrado pelo transporte público em Três Corações.

A representação foi entregue) ao promotor Gustavo Adolfo Valente Brandão, da 2ª Promotoria de Direito do Consumidor. Os vereadores acreditam que a representação está muito bem fundamentada, inclusive apresentando argumentos como a não participação da prefeitura na reunião de pactuação do aumento do preço da passagem, o que caracteriza que a empresa decidiu sozinha o valor sem que o Executivo cumprisse a obrigação legal de tentar oferecer ao cidadão um transporte público com o menor custo possível.

O MP aceitou a representação e encaminhou imediatamente ao Instituto Técnico para análise dos documentos.