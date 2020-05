Vereadora de Estiva morre após infarto

A vereadora Elenice Carmen Silva (MDB), da comarca de Estiva, faleceu nesta terça-feira (12), após um infarto. De acordo com a Câmara Municipal de Vereadores, Elenice tinha problema cardíacos e morreu aos 52 anos.

Conhecida por ‘Carminha’, a vereadora estava em seu primeiro mandato.

Em Abril, Elenice foi alvo de uma polêmica após tirar uma foto em frente ao 14º Grupamento de Artilharia do Exército, em Pouso Alegre pedindo intervenção militar, a saída do presidente da Câmara Federal e também do STF.

O corpo de Elenice Carmen da Silva foi enterrado em Estiva, ainda na terça-feira. Prefeitura e Câmara de Vereadores decretaram luto oficial.

Em nota, a prefeitura de Estiva lamentou o ocorrido.

“A Prefeitura Municipal de Estiva manifesta o seu mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento da funcionária municipal, Sr.ª Elenice Carmen da Silva, carinhosamente conhecida por “Carminha”, ocorrido nesta terça-feira, 12 de maio.

A querida Carminha dedicou grande parte de sua vida ao trabalho público, com muita alegria, sendo Professora, trabalhando como funcionária da Prefeitura Municipal nos cuidados da Biblioteca e exercendo o cargo de Vereadora na atual Legislatura 2017-2020.

Neste momento de dor, a Administração Municipal juntamente com todos os companheiros de trabalho da querida Carminha, se solidarizam com os familiares e amigos.

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Estiva comunica a todos que não haverá expediente nas repartições Municipais neste dia 12 de maio.”