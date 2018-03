Vereador João Paulo Felizardo vai abrir gabinete parlamentar na Zona Norte de Lavras

O vereador João Paulo Felizardo, presidente da Câmara Municipal, quando venceu às eleições em seu primeiro mandato, inovou abrindo um gabinete parlamentar em seu bairro, o Nova Lavras, foi uma iniciativa pioneira. O vereador, além de atender em seu gabinete na Câmara Municipal, atende a população no gabinete do bairro.

Agora Felizardo anuncia a abertura de mais um gabinete parlamentar, desta vez no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da cidade, ele será inaugurado em duas semanas, prazo que suficiente para fazer as adequações no espaço físico.

Segundo o vereador, a abertura do gabinete parlamentar da Zona Norte foi para ficar mais próximo da população daquela região da cidade, ele disse ainda que, “ficar mais próximo da população é conhecer a realidade de cada um, ouvir seus anseios e facilitando o acesso das pessoas, que muitas vezes, devido ao trabalho, compromissos familiares, não consegue chegar até a Câmara Municipal”.

O gabinete ficará aberto de segunda a sexta-feira, e o parlamentar vai atender, pessoalmente, em dois dias na semana, os outros dias a população será atendida por sua assessoria. Segundo Felizardo, as despesas com o gabinete parlamentar na Zona Norte, a exemplo do gabinete do bairro Nova Lavras, são com recursos próprios.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução