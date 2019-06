Vereador de Pouso Alegre Adelson do Hospital morre após pneumonia

Faleceu no final da noite de sábado (15) o vereador de Pouso Alegre, Adelson dos Reis Matias, conhecido como Adelson do Hospital. A morte foi confirmada pela página Oficial do vereador nas redes sociais. Adelson estava internado desde o dia 17 de maio no hospital da Unimed, em Poços de Caldas, após uma pneumonia.

No final do mês o caso se agravou e ele foi encaminhado para a UTI. Na última sexta-feira (14), um boato de que o vereador havia morrido foi desmentido pela assessoria dele em sua página oficial nas redes sociais.

Segundo informações, Adelson havia tido uma piora expressiva em seu quadro clínico, que já era grave, e estava respirando através de máquinas, com falência múltipla de órgãos. A morte, porém, ainda não havia sido confirmada pelos médicos. Adelson tinha 41 anos, e era muito querido na cidade, principalmente na área da saúde.

Adelson do Hospital foi relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de Pouso Alegre.

Enfermeiro de formação, ele atuava há 15 anos no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Em 2016, Adelson disputou sua primeira eleição, e foi o vereador mais votado na cidade.

O corpo de Adelson foi velado na Câmara Municipal de Pouso Alegre e na tarde deste domingo seguiu para sepultamento em sua terra natal, Monsenhor Paulo.

Fonte: Pousoalegre.net / Foto: Reprodução / Facebook