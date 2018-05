Vereador de Conceição da Aparecida posta foto dormindo e diz que foi brincadeira

Um vereador Conceição da Aparecida ganhou fama nas redes sociais nesta terça-feira ao ter divulgada na internet uma foto em que, aparentemente, estava dormindo durante uma sessão da Câmara Municipal.

O parlamentar de Conceição da Aparecida se chama Eleir Ribeiro de Carvalho, conhecido co mo Eleir do Léio (PSB). Foi ele próprio quem postou a polêmica foto que, segundo ele, tratou-se de uma brincadeira que acabou usada contra ele por desafetos políticos.

Eleir não deixou o Facebook aberto. O vereador afirma que a foto foi tirada por um amigo, outro parlamentar.

“Essa foto foi tirada pelo Dedé Munhoz por uma brincadeira. Ele repassou a algumas pessoas e aí tive notícia que o presidente da câmara e um funcionário da prefeitura começaram a divulgar. Soube que estavam em um bar mostrando a foto para a população”, conta Eleir.

Encrenca do prefeito

O vereador nega que tenha dormido na sessão. Eleir disse que foi um momento em que baixou a cabeça porque deu vontade.

“A função do vereador é vigiar, fiscalizar as atitudes do prefeito, e quanto a isso estamos fazendo muito bem. Já enviei várias denúncias graves para o Ministério Público e tem mais uma amanhã. Nós somos a encrenca do prefeito”, afirmou.

Eleir do Léio diz que foi justamente por incomodar a prefeitura que sua foto foi usada pelos inimigos e, diante disso, resolveu “ironizar”.

“Coloquei ironizando o movimento deles e escrevi isso”, disse. Na postagem, o vereador escreveu “Realmente aquelas reuniões me da (sic) muitaaaaa preguiça…..o presidente então……kkkkkk”.

Prefeito responde

O prefeito Roberval José Gonçalves (PTB) negou ter qualquer envolvimento com a divulgação da foto, mas confirmou que o vereador incomoda. “Ele (Eleir) tenta prejudicar a administração, entrou com um monte de processo e todo processo que entrou foi negado pelo promotor. Só quer tumultuar e dormir lá”, disse. Roberval disse que o vereador realmente dormia na foto e que a cidade inteira está comentando.

