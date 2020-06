Vereador de Carmo do Rio Claro fica ferido após acidente automobilístico

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

O vereador de Carmo do Rio Claro, Filipe Cardoso Carielo e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros na manhã deste sábado (6), próximo ao aterro Santa Quitéria.

De acordo com a Polícia Militar, os veículos seguiam em sentido opostos quando se colidiram. As condições adversas devido a forte neblina pode ter sido o principal motivo da batida. Além do vereador, um casal que estava no outro carro também teve ferimentos leves.

Neblina pode ter atrapalhado visão dos condutores no momento do acidente/Foto: Divulgação

As vítimas foram atendidas pelo Samu e levados ao Hospital São Vicente de Paulo.