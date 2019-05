Venezuelanos são acolhidos em Carvalhos

Famílias acolhidas viveram um tempo nas ruas de Boa Vista; município se prontifica a proporcionar um recomeço aos imigrantes

Para escapar da crise da Venezuela, venezuelanos estão cruzando a fronteira fronteira do Brasil. Cerca de 450 chegam à Roraima, por dia, em busca de melhores oportunidades e qualidade de vida. Comovido com a situação, um padre de Carvalhos, o pároco da cidade, junto de outras pessoas, conseguiram trazer um grupo que foi acolhido no município.

São mais de 5 mil km, da Venezuela até o município de Carvalhos, mas a distância não é maior que a vontade recomeçar, nem mesmo o idioma foi um problema.

“O povo mineiro é um povo acolhedor, eu acredito nisso. Inclusive porque aqui mesmo, eles estão sendo muito bem acolhidos pela população, pelos trabalhos, pelo sistema público. Então isso ajuda muito”, disse o padre Alex José Adão à EPTV.

As famílias que foram acolhidas ficaram um tempo em Boa Vista vivendo nas ruas. Até que um grupo da igreja católica e também uma moradora da cidade doaram uma casa pra eles pudessem ter um lar.

Os 11 imigrantes estão há menos de uma semana em Carvalhos. Eles ganharam móveis , roupas e tentam se adaptar. O medo do desemprego é principalmente a fome, tem feito com que os venezuelanos cruzem a fronteira. Agora, eles querem garantir um emprego aqui para recomeçar, o município de Carvalhos tenta apoiar os novos moradores.

A intençaõ do município primeiramente é atender as necessidades alimentícias dos imigrantes. Após isso, as crianças serão inseridas na escola. Quanto a Saúde, já estão preparados para prestar todos os serviços necessários.