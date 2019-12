‘Bloco do Urso 2020’ – Atrações imperdíveis no melhor Carnaval de Minas Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2020 acontece o Maior Carnaval de Minas Gerais. O coração do Urso não aguenta mais esperar pela próxima edição e os ingressos estão à venda à todo vapor!

A alegria, diversão, música e muita curtição irão sacudir Santa Rita do Sapucaí. Para garantir seu lugar no Urso, basta entrar em contato com um dos comissários e garantir seu passaporte para os quatro dias do evento. Confira os comissários e valores no link https://blocodourso.com.br/

Antes de adquirir seu ingresso, leia as regras do evento disponíveis em: https://ingresso.blocodourso.com.br/portal/RegrasCarnaval2020

Atrações

ALOK – A ZORRA – CAT DEALERS – DENNIS DJ – DILSINHO – DJ KEVIN – JORGE E MATEUS – LÉO SANTANA – TOMATE – WESLEY SAFADÃO – ZÉ NETO E CRISTIANO

Pontos de venda

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RR SPORT CENTER

Horário de funcionamento:

Sexta: das 09h as 18:30h

Sábado: das 09h as 16h

Rua Cel. Francisco Palma, 48

(35) 3473 – 0651

VARGINHA

PRÉ FESTA

Horário de funcionamento:

Sexta – das 10h as 18h

Sábado das 10h as 14h

Rua Dona Zica, 46 A

(35) 3015-1211

COMISSÁRIOS

https://blocodourso.com.br/

Informações

Telefone: (35) 3471-4184

WhatsApp: (35) 99805-7847

Endereço: Rua Dr. José Pinto Vilela, 261 – Centro, Santa Rita do Sapucaí – MG

Páginas

Instagram: https://www.instagram.com/blocourso/

Facebook: https://www.facebook.com/blocourso

História do Urso

Nascido da reunião de um grupo de amigos realizada em 1998, a Turma do Urso foi ganhando cada vez mais adeptos e se popularizou até se tornar o maior Carnaval de Minas Gerais. Com 21 anos de história, o Bloco do Urso se tornou um destino indispensável no Carnaval.

O Bloco do Urso hoje possui uma sede própria com área de 72 mil m2 e oferece uma grade de atrações composta por grandes nomes da música nacional que garantem a animação do público durante os quatro dias de festa.

Dividido em Camarote e Área Vip, o público conta com praça de alimentação, serviço de bar, banheiros bem localizados, equipes de segurança e posto médico, uma estrutura preparada para atender qualquer eventualidade, além de um espaço amplo que garante uma boa visibilidade dos shows de qualquer setor, selando a organização estrutural feita para o folião aproveitar o evento.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Divulgação Bloco do Urso