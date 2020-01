Veículo roubado é recuperado pela Polícia Militar, em Ilicínea

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um veículo foi recuperado na tarde da última quarta-feira (8), em Ilicínea.

De acordo com informações da Polícia Militar, o carro foi localizado próximo ao local conhecido como “Cachoeira do Buracão”. Ainda segundo informações da PM, os militares chegaram até o lugar informado devido a denúncia anônima. Foram relatados também que, dois indivíduos abandonaram o carro no local e fugiram em uma motocicleta.

Ao averiguarem o veículo, os policiais constaram que se tratava de um produto de roubo, que havia sido informado na última terça-feira (7).

O carro foi removido ao pátio credenciado e os policias seguem as buscas pelos autores do crime.

Redação CSul – Alisson Marques / Foto: 24º Batalhão da Polícia Militar