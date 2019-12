Veículo é furtado na zona rural de Andradas, proprietário oferece recompensa para quem ajudar no paradeiro do automóvel

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma Saveiro foi furtada no último domingo (08), na zona rural de Andradas. O proprietário foi às redes sociais para oferecer recompensa para quem ajudar a encontrar o automóvel.

De acordo com uma publicação feita nas redes sociais, o veículo foi furtado no Bairro do Macuco. A Saveiro com placas GSP-7547, de Andradas, é prata e está sendo procurada pelo dono.

Na postagem feita pela vítima, quem ajudar a localizar o carro poderá receber uma recompensa. Qualquer pista sobre o paradeiro do automóvel deve ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190.

Fonte: Portal da Cidade

Foto: Reprodução Redes Sociais