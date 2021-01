Varginhense morre após acidente na MG-167, em Três Pontas

Vítima voltava para Varginha quando capotou o veículo em uma ribanceira.

Uma mulher de 62 morreu na noite deste sábado (23), após capotar o veículo em uma ribanceira, na Rodovia MG-167, em Três Pontas. O local do acidente tem cerca de 20 metros de altura.

Segundo informações, Neuci de Fátima Sousa voltava de um sítio por um estrada vicinal que liga os municípios de Varginha e Três Pontas. A vítima, natural de Varginha, perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira.

Neuci morreu ainda no local do acidente/Foto: Reprodução/Equipe Positiva

Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar a mulher, no entanto, Neuci sofreu politraumatismo e hemorragia, vindo a morrer no local.

A perícia esteve no local e irá investigar as causas do acidente. O corpo foi encaminhado à funerária.

*Com informações: Equipe Positiva/Três Pontas