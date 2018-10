Vaca morre em acidente com carro na MGC-383, em Baependi

Uma vaca morreu e duas pessoas ficaram levemente feridas em um acidente, na MGC-383, na zona rural de Baependi.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro bateu no animal, ficou desgovernado e acabou descendo uma ribanceira de aproximadamente dez metros. O motorista, de 72 anos, conseguiu sair sozinho do veículo. A passageira, de 59, ficou presa às ferragens e foi resgatada pelos bombeiros com ferimentos leves.

A vaca morreu na hora.

Fonte: Rede Mais / Foto: Reprodução Rede Mais