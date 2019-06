UninCor realiza II Dia de Campo, na Fazenda Experimental

No dia 8 de junho, ocorreu na Fazenda Experimental da UninCor, o II do Dia de Campo. Promovido pelo curso de Agronomia, o evento teve o objetivo de reunir especialistas, estudantes, professores, produtores rurais e empresas parceiras, para discutirem sobre inovações na agricultura, manejo de lavouras e produtividade. Entre as atividades, ocorreram demonstrações de novas tecnologias para serem utilizadas no campo, além de maquinários agrícolas. O público também teve a oportunidade de conhecer a estrutura e a linha pedagógica oferecidas pela instituição de ensino para os cursos da área.

Dividido em cinco estações, o II Dia de Campo tratou de temas atuais ligados à cadeia produtiva de grandes culturas, olericultura e fruticultura como, por exemplo, eficiência de diferentes fertilizantes no plantio e pós-plantio de café; ensaio de cultivares de trigo para a região de Três Corações; produção de uma silagem de qualidade; produção de hortaliças não convencionais: capuchinha, maxixe, ora-pro-nóbis e serralha; cultivo de capim cidreira, agrião, carqueja e boldo para fins medicinais e plantio e manejo da banana.

“O II Dia de Campo ofereceu aos participantes a oportunidade de ampliarem seus conhecimentos e criar relacionamentos profissionais, no mercado e na pesquisa, além de proporcionar à UninCor uma boa visibilidade, visto que é realizado na Fazenda Experimental da instituição, estrutura própria voltada às aulas práticas dos cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária e Medicina Veterinária”, afirma o coordenador do curso de Agronomia, Ramiro Machado Rezende.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação UninCor