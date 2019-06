UninCor promove Bolsão Enem

A UninCor está com inscrições abertas até o dia 30 de agosto, para o seu projeto Bolsão Enem, em que candidatos concorrem a bolsas de estudo parciais de até 50% de desconto para os cursos de graduação da universidade, tendo exclusivamente a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como classificação para a aquisição do benefício. As informações estão disponíveis no site www.vestibular.unincor.br.

Para concorrer às bolsas de estudos, o candidato deve ter concluído ou estar em fase final de conclusão do 3º ano do Ensino Médio e a iniciativa é voltada apenas para ingresso à universidade no 2º semestre de 2019, com início das aulas em agosto. As inscrições para a ação, que é válida para todos os cursos de graduação da UninCor nas modalidades presencial e a distância, dos campi Belo Horizonte, Betim, Itamonte e Três Corações, podem ser feitas gratuitamente no site da universidade.

O Bolsão Enem é destinado ao estudante que for realizar a primeira graduação, utilizando como forma de ingresso apenas a nota da redação do Enem, de um dos três últimos anos em que realizou a prova. O desconto adquirido na matrícula será de 50% e nas mensalidades do curso escolhido, o percentual será aplicado de acordo com a nota da redação: 20% (301 a 400 pontos), 30% (401 a 500 pontos), 40% (501 a 600 pontos) e 50% para quem tirou acima de 601 pontos. O Núcleo de Assistência Social (NAS) da UninCor fará a análise socioeconômica dos candidatos.

De acordo com a reitora da UninCor, Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, o Bolsão Enem é uma forma de oferecer aos estudantes que não têm condições de fazer um alto investimento financeiro, capacitação diferenciada em uma universidade. “Queremos facilitar o acesso dos estudantes aos nossos cursos e, dessa forma, disseminar a educação superior de excelência”, afirma.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação UninCor