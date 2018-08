União de municípios pela duplicação da BR-262 é defendida

Em Bom Despacho, deputado e vereadores defendem criação de Frente Parlamentar Intermunicipal

A criação de uma frente parlamentar intermunicipal para pressionar o governo federal e o consórcio Triunfo, que tem a concessão da rodovia que liga Bom Despacho (Centro-Oeste) a Uberlândia (Triângulo), para duplicação da BR-262 foi defendida em audiência pública nesta sexta-feira (10/8/18).

A reunião, realizada pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no município de Bom Despacho, discutiu a precariedade do trecho da estrada e a necessidade de conclusão das obras exigidas no contrato firmado entre o consórcio e o governo federal, ainda em 2014.

Apesar de as obras de duplicação não terem sido feitas, os presentes lembraram que os pedágios já são cobrados. Segundo o vereador Fernando Branco (PPS), são cinco pedágios no trecho, que cobram dos carros, em média, R$ 4,50. Segundo ele, apenas 10% das obras acordadas com o governo federal teriam sido concluídas.

O vereador disse ainda que não acredita que as concessões sejam um bom modelo para garantir a duplicação de rodovias, mas apenas para a manutenção delas. “Duplicação é muito caro, esse modelo não funciona”, afirmou.

Ele defende a retomada da rodovia pelo poder público e, como exemplo, salientou que no orçamento que está sendo discutido pelo Congresso para 2019 já há previsão de investimento de mais de R$ 200 milhões para a duplicação da BR-381, que tem obras realizadas diretamente pelo Estado.

O deputado Anselmo José Domingos (PTC), autor do requerimento que deu origem à reunião, discordou da solução sugerida. “Temos muitas críticas a algumas concessões, mas também à não concessão de alguns trechos”, disse o parlamentar.

Fonte: ALMG / Foto: Reprodução Google