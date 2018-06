Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em acidente na BR-146, em Poços de Caldas

Uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas em um acidente grave na BR 146, próximo a Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB, Zona Leste de Poços de Caldas.

De acordo com a PRF, um Fiat/Uno com placas de Botelhos bateu de frente com um Elantra, com placas de Poços de Caldas.

Uma passageira do Uno ficou presa às ferragens e morreu no local. Outra mulher foi socorrida em estado gravíssimo.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros prestam atendimento às outras vítimas.

Fotos: Redes Sociais