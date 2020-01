Um homem morre e outros três ficam feridos após colisão entre caminhonete e carreta, em Candeias

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem morreu e três ficaram feridos após um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta na última terça-feira (14), em Candeias.

Thiago Henrique Silva, tinha 34 anos e era o condutor da caminhonete que colidiu com a carreta. Outros dois passageiros que estavam com Thiago foram encaminhados para o Pronto de Atendimento de Cadeias. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi levado com pressão arterial alterada para à Unidade de Suporte Básico.

Ainda não se sabe as causas do acidente. O estado de saúde das vítimas não foram divulgados.

O corpo de Thiago será sepultado nesta quarta-feira, em Formiga, ás 16h.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Diário Campo Belo