Um é preso e três apreendidos em operação contra o tráfico de drogas em Poços de Caldas

Uma pessoa foi presa e três menores apreendidos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Poços de Caldas nesta terça-feira (7). Os autores foram encontrados com auxílio de helicóptero e estavam com cocaína, haxixe, maconha e ecstasy.

Após receberem denúncias de que no ginásio poliesportivo do bairro Nova Aurora ocorria a prática de tráfico de entorpecentes, militares desencadearam uma operação com apoio do helicóptero Pégasus na tentativa de localizar os autores.

A ação resultou na prisão de um homem e apreensão de três adolescentes. A PM apreendeu ainda 24 papelotes e 6 porções maiores de cocaína; 32 porções de haxixe; 13 buchas de maconha; 4 comprimidos de ecstasy; além de 902 reais em dinheiro.

Fonte: Portal da Cidade Andradas / Foto: PM