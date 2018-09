Ufla sedia I Encontro Internacional de Coordenadores Acadêmicos de Medicina Veterinária

A Universidade Federal de Lavras (Ufla) sedia, até hoje, sexta-feira, dia 21, o I Encontro Internacional de Coordenadores Acadêmicos de Medicina Veterinária, no marco do projeto “Mobilidade Acadêmica de Graduação para melhoria da formação de estudantes e docentes de Medicina Veterinária”, que integra o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (Marca) do sistema ARCU-SUL. A abertura do evento foi realizada no Salão de Conselhos da Reitoria na quarta-feira, dia 19.

Na solenidade, o reitor da Ufla, professor José Roberto Scolforo, enalteceu a iniciativa do curso de Medicina Veterinária. “Que esse exemplo possa ser estendido para outras áreas, no Brasil e nos demais países participantes. Precisamos ampliar as relações acadêmicas na América do Sul”. Essa ampliação, na visão do reitor, deve ir além da mobilidade. “Possuímos muitas características comuns, como a importância da área agrícola e a dificuldade de gerar tecnologia pós-commodities. Podemos cooperar em termos de pesquisa e pós-graduação, por exemplo”.

A atuação da Ufla em termos de sustentabilidade, considerada uma referência na América Latina, foi apontada pelo representante da Secretaria de Educação Superior do MEC, Marcos Vinicius Coelho, como estratégica para a ampliação dessas relações internacionais. “A sustentabilidade é um eixo norteador importante do programa Marca. Convidamos a Ufla a se somar às iniciativas de internacionalização desenvolvidas na área.”

A recepção aos participantes do encontro também contou com pronunciamentos do diretor de Relações Internacionais da Ufla, professor Antonio Chalfun Jr., da coordenadora acadêmica do curso de Medicina Veterinária da Ufla, professora Suely de Fátima Costa, e da coordenadora acadêmica de Mobilidade Internacional da faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade Nacional do Litoral (Argentina), a médica veterinária Indiana Diez Rodrigues.

O I Encontro Internacional de Coordenadores Acadêmicos de Medicina Veterinária está sendo promovido por uma rede formada por coordenadores das universidades de Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia e Uruguai. A programação do evento inclui, dentre outras atividades, reuniões para a avaliação de aspectos dos cursos do e do programa de internacionalização, cujo objetivo é fortalecer a mobilidade acadêmica no âmbito do Mercosul.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: UFLA