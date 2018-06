Ufla promove mutirão para doação de sangue no dia 21

Dia 14 /6 é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em referência à data e para incentivar a comunidade acadêmica a realizar esse ato de solidariedade, a Universidade Federal de Lavras (UFLA), por meio do projeto Minuto da Saúde e da Coordenadoria de Saúde da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (Praec), está organizando um mutirão para doação de sangue para a próxima quinta-feira (21/6).

Estão agendadas 15 vagas para a data no posto avançado de coleta do Hemominas em Lavras. Por isso, é muito importante que os interessados confiram todos os critérios necessários para realizar a doação antes de confirmar a participação, preenchendo o seguinte formulário: https://goo.gl/forms/Qx7ntD4V2hlZ91Af2

Para ser um doador é necessário:

– Ter e estar em boa saúde;

– Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

– Ter entre 16 e 69 anos de idade (jovens abaixo de 18 anos devem ser acompanhados por um responsável legal);

– Pesar acima de 50kg;

– Ter dormido bem na noite anterior à doação;

– Não ter passado por situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

– Não ter tido gripe, resfriado ou diarreia nos últimos 7 dias;

– Não ter ingerido bebida alcóolica 12 horas antes da doação;

– Não usar drogas;

– Não apresentar ferimento ainda não cicatrizado;

– Não estar grávida ou em período de amamentação;

– Não ter sido submetido a exame de endoscopia nos últimos 6 meses;

– Não ter feito tatuagem ou piercing no último ano;

– Não estar em jejum.

Lembre-se:

– O prazo mínimo entre uma doação e outra é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres;

– A menstruação e o uso de pílulas anticoncepcionais não impedem a doação;

– É obrigatória a apresentação de documento original de identidade com foto no ato da doação;

– Recomenda-se repouso após a doação;

– Hidratar-se bastante no dia anterior à doação;

– Uma única doação de sangue pode beneficiar vários pacientes!

O transporte sairá às 7h da portaria principal da UFLA. Participe e ajude a salvar vidas!

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Divulgação