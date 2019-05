UFLA marca presença em evento internacional de Universidades Espanholas e Latinoamericanas pelo Comércio Justo

Nos dias 24 e 25 de abril, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) marcou presença na VI Jornada de Comércio Justo, Consumo Responsável e Economia Social, ocorrida na Universidade de Sevilha, Espanha. O evento, cujo representante institucional foi o coordenador de Incubadora e Parque Tecnológico (Inbatec/UFLA), professor Paulo Henrique Leme, contou com a organização da cooperativa espanhola Ideas Comercio Justo e teve como marco a campanha “Universidades pelo Comércio Justo e pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”. A intenção foi promover um espaço de intercâmbio de experiências e ideias entre universidades espanholas e latinoamericanas relacionadas às práticas do Fairtrade, incluindo a comercialização de café.

Leme participou da mesa temática “Universidades Latinoamericanas pelo Comércio Justo: tecendo mudanças. Experiências em políticas e ações a favor do consumo e da produção sustentável”. Na oportunidade, o docente apresentou o que está sendo realizado na UFLA em relação à temática proposta. “Destaquei o acordo de cooperação que será firmado junto à Associação das Organizações de Produtores Fairtrade do Brasil (BRFAIR) para que sejamos a primeira universidade de Comércio Justo do Brasil”, declarou.

Leme entrega cafés da CafEsal, da Cooperativa dos Costas (Boa Esperança) e da Casa do Frade para o representante da Ideas Comercio Justo, David Comet e professores Obeimar Valente (EcoSur – México), Juan Aguilar (Espoch – Equador) e Linda Vera (CLAC)

“De forma específica, enfatizamos os projetos de pesquisa e extensão ligados aos produtores de café de Comércio Justo desenvolvidos no âmbito da UFLA e da Agência de Inovação do Café (InovaCafé). Também apresentamos os projetos da CafEsal, como a Semana Pelo Comércio Justo, quando os cafés de produtores Fairtrade são oferecidos na cafeteria, e a participação da mesma na Semana Internacional do Café, apoiando a BRFAIR na organização de seu estande com a participação de nossos alunos baristas”, relatou.

Já nos dias 26 e 27 de abril, o professor Paulo Henrique Leme realizou visita à Universidade de Córdoba para conhecer mais a fundo os trabalhos de apoio ao Comércio Justo na Espanha, além de buscar novas parcerias internacionais no âmbito acadêmico. Córdoba também é uma cidade pelo Comércio Justo, importante movimento internacional. Os representantes das Universidades Latinoamericanas ainda puderam visitar a loja da cooperativa Ideas Comercio Justo. “Nosso objetivo foi estreitar os laços com as universidades e entidades daquele país, conhecer iniciativas bem-sucedidas e estudar a possibilidade de implementá-las na UFLA”, completou.

Reunião com o vice-reitor de Estudantes da Universidade de Córdoba, Alfonso Zamorano, e os professores da comitiva de Universidades Latinoamericanas pelo Comércio Justo

Como próximos passos para que a UFLA se torne a primeira Universidade do Brasil pelo Comércio Justo, estão previstas a assinatura do Acordo de Cooperação entre UFLA e BRFAIR ainda em 2019, a implementação do Comitê Gestor das atividades pelo Comércio Justo e a realização de novas atividades envolvendo a comunidade acadêmica e os produtores.

Sobre o Comércio Justo

Ele contribui para o desenvolvimento sustentável ao proporcionar melhores condições de troca e a garantia dos direitos para produtores e trabalhadores à margem do mercado. Trata-se de uma parceria comercial, baseada no diálogo, na transparência e no respeito, visando maior equidade no comércio internacional.

Fonte: Ascom InovaCafé / Fotos: Divulgação