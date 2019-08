TRT-MG quer digitalizar todos os processos até o final do ano nas varas do trabalho

Pin Compartilhar 0 Compart.

O TRT-MG ainda possui mais de 97 mil processos físicos, segundo dados atualizados até 30/06/2019. Para mudar essa situação e transformá-los em eletrônicos, o Tribunal lança a campanha “100% PJe”, em que os advogados e partes poderão contribuir por meio da digitalização dos autos. Para isso, devem se dirigir à secretaria da Vara do Trabalho onde o processo tramita e manifestar o interesse em digitalizá-los.

A campanha segue o Provimento n. 2, de 7 de junho de 2019, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que visa à migração dos autos físicos em tramitação nas varas para o PJe até dezembro deste ano. Nesse sentido, o TRT-MG também editou a Resolução Conjunta GP/CR n. 112, de 1º de julho de 2019.

O Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), que se encontra implantado no Tribunal desde 2015, revolucionou o acesso à Justiça, ao acabar com as filas nos guichês de distribuição das ações, as petições em papel e a burocracia processual, além de proporcionar qualidade no atendimento e economia ao público. Vale destacar que ele funciona 24 horas por dia e dispensa o deslocamento do interessado a uma ou mais unidades da Justiça do Trabalho com a finalidade de consultar o processo, o que pode ser feito de qualquer lugar.

Fonte: TRT-MG / Foto: Reprodução site https://www.planejaconcursos.com