Três Pontas recebe a 1ª Feira de Noivas e Festas neste fim de semana

Acontece em Três Pontas neste fim de semana, a 1ª Feira de Noivas e Festas, recheada de novidades trazendo as últimas tendências no mundo das cerimônias de casamentos, vestidos de noiva, gastronomia, decoração, fotografia e muito mais.

A feira é voltada para clientes que estão nas etapas de planejamento e organização do seu evento ou querem conhecer os produtos e serviços oferecidos. Serão 15 empresas expondo suas marcas e produtos e haverá desfile de vestidos de noivas e moda festa, cursos de altomaquiagem (básico e avançado) agendados todos os dias da feira, degustações de bolos e doces, rodadas de negócios e sorteio de brindes. Quem fechar negócios durante o evento ganhará descontos especiais.

O evento assinado por Imprime Gráfica e Grupo Abreu, será nos dias 10, 11 e 12 e o palco será o Clube Serrote. A entrada é gratuita e a feira será aberta na sexta-feira, das 18:00 as 22:00 horas. No sábado de 10:00 da manhã as 22:00 horas. No domingo começa as 10:00 da manhã e termina as 18:00 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (35) 99730-5612 ou (35) 99887-1259 ou pelo facebook.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Divulgação