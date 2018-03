Três Pontas: Polícia Civil recupera máquinas e adubo furtados de propriedades e prende suspeito

Um homem de 37 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (09), depois que a Polícia Civil encontrou na residência dele, no bairro Santa Margarida, em Três Pontas diversas máquinas e equipamentos utilizados na lavoura de café.

Edinaldo Roberto Airton foi surpreendido quando chegava em casa. Ele negou que tenha furtado os materiais, mas diante das informações levantadas nas investigações que confirmavam tudo, o suspeito disse que havia comprado o maquinário na zona rural, mas, não soube informar onde foi e de quem havia adquirido.

Escondidos no forro da residência onde ele morava com os seus pais, a polícia encontrou 11 máquinas derriçadeiras de colher café, um soprador, macaco hidráulico, duas motoserras, uma furadeira, uma cela usada em equinos e ainda duas espingardas bastante antigas. No quintal da casa estavam armazenados 10 sacos de adubo.

A dona de uma propriedade na zona rural de Santana da Vargem reconheceu diversos maquinários e o adubo que foram furtados de sua fazenda em dezembro do ano passado. Os outros também foram apreendidos e devem ser de outras localidades. Por isto, a Polícia Civil orienta a quem teve qualquer equipamento deste furtado em Três Pontas ou Santana da Vargem, que procure a Delegacia de Polícia.

Familiares do acusado ficaram assustados e surpresos ao descobrirem que Edinaldo Roberto atuava no mundo do crime.

A Polícia Civil continua as investigações para descobrir se é ele quem furtava as propriedades ou apenas comprava os materiais, sendo o receptador. Na Delegacia, a dona da fazenda que foi furtada Daniele Fonseca chorou e disse ficou extremamente agradecida e afirmou que os policiais civis foram muitos atenciosos e demonstraram muita dedicação e persistência nas investigações.

Edinaldo Roberto Airton foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia Civil de Varginha.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Reproução