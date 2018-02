Três Pontas: Familiares encontram o corpo de Paulo ‘do carrinho de som’ no Ribeirão Araras

Foi encontrado no Ribeiro Araras, na Comunidade Arara Mirim, na zona rural de Três Pontas, o corpo de Paulo das Graças Paiva, que estava desaparecido desde o último sábado (03). Após a notícia do desaparecimento dele veiculada pela Equipe Positiva, a Polícia Civil recebeu informações de um taxista que teria levado Paulo ‘do Carrinho de Som’, como ele é conhecido até o ribeirão. Inicialmente ele havia perguntado onde havia um rio. O taxista estava o levando para o Distrito do Pontalete, mas pediu para ir até um local mais perto. Ele foi então deixado perto do ribeirão, as 11 horas da manhã.

O Corpo de Bombeiros de Varginha foi chamado no local e quando se preparavam para fazer as buscas as margens do ribeirão, familiares apareceram dizendo que havia encontrado o corpo dentro d’água, a cerca de 200 metros da estrada no meio de uma mata fechada.

Os irmãos Tarcísio Paiva e Lúcio de Fátima Paiva que moram em Belo Horizonte, souberam do sumiço de Paulo e vieram procurar, na expectativa de que encontrasse vivo. Com a ajuda do cunhado Régis Rodrigues eles se desdobraram debaixo de um sol escaldante até encontrarem. Os Bombeiros acionaram a Perícia da Polícia Civil para investigar as causas da morte.

Paulo é bastante conhecido na cidade, por fazer propaganda em um carrinho de madeira, percorrendo as ruas do Centro. Ele fazia o uso de medicamentos controlados e estava com a saúde debilitada.

