Três pessoas são presas suspeitas de participarem de assalto em São Lourenço

Três pessoas foram presas suspeitas de participarem de um assalto a uma funcionária de um posto de combustíveis na madrugada desta quinta-feira (30) em São Lourenço (MG). De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi abordada quando estava saindo do trabalho, por volta de 1h30, com um malote com mais de R$ 7 mil em dinheiro.