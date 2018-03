Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-354, entre Arcos e Formiga

Três pessoas com idades entre 50 e 66 anos, ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (28), por volta das 17h, no km 490 da BR-354, próximo ao Trevo de Pains, entre Arcos e Formiga.

Segundo informações da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA), um veículo de passeio bateu na lateral de um guincho, que de acordo com testemunhas, invadiu a contramão da via. O carro foi arremessado em uma ribanceira.

Uma das passageiras de 66 anos foi atendida pela equipe e encaminhada para UPA do município pelo Corpo de Bombeiros. Ela teve fratura de membro inferior. O motorista de 50 anos teve fratura exposta de úmero direito e esquerdo, ferimentos na face e contusão pulmonar. A terceira paciente, de 63 anos teve ferimentos leves e possível fratura de um dos dedos da mão direita. Os dois foram levados para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

A pista estava molhada no momento do acidente. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) realizou os trabalhos de estabilidade de tráfego na via. Foi formado um congestionamento de cerca de 1 quilômetro.

Fonte: Portal Campo Belo / Foto: Reprodução