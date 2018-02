Três maritacas em situação de perigo são resgatadas pelos Bombeiros em Alfenas

Os militares do Corpo de Bombeiros de Alfenas resgataram três maritacas que estavam em situação de perigo na manhã de sexta-feira. As aves foram avistadas na fachada de uma residência no bairro Santa Luzia.

As maritacas estavam presas pelas patas a uma altura de 4 metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informação em relação ao período que as aves ficaram presas. “As aves já se encontravam bastante machucadas, até mesmo com perda das patas e lacerações”, informou a corporação.

Segundo os bombeiros, após a captura, as maritacas foram entregues a um veterinário, que presta serviços à Prefeitura de Alfenas.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Corpo de Bombeiros