Três homens são presos pela Polícia Civil após assalto na zona rural Campos Gerais

Três homens foram presos após um assalto na madrugada de quinta-feira (7) em uma casa localizada próxima a Ponte das Amoras. Dois deles são suspeitos de praticarem o assalto e um terceiro foi preso por receptação de material roubado. O crime foi na Fazenda Amoras, que pertence ao município de Campos Gerais.

Segundo informações da vítima, dois homens chegaram ao local, por volta das 2h da manhã, e quebraram a porta de vidro com uma alavanca de ferro. Em seguida, anunciaram o assalto e fizeram com que o caseiro deitasse no solo sob a ameaça de estarem armados.

A dupla levou vários objetos e depois fugiu em um VW Gol. Mas, ao se dirigir para Alfenas para registrar a denúncia, a vítima reconheceu um dos suspeitos em um bar. Trata-se de Thiago Afonso da Silva, 29 anos, que já trabalhou no local, alvo de assalto.

Uma equipe da Polícia Civil conseguiu prender o outro suspeito do roubo, Daniel Sebastião Ferreira, 28 anos, que foi conduzido até a Delegacia. O carro, usado no assalto, também foi apreendido.

Fonte: O Melhor do Sul de Minas