Três Corações receberá em breve sinal digital da TV Bandeirantes

Três Corações contará em breve com mais um novo canal digital. Nesta terça-feira, dia 09 de janeiro, o representante da Band Minas, Rodrigo Machado, esteve em Três Corações e se reuniu com o prefeito Cláudio Pereira, a Secretária de Comunicação, Elizabeth Seixas e o secretário adjunto de Comunicação, Eloísio Godinho, para debaterem sobre a retransmissão do sinal da TV Bandeirantes em HD na cidade, pelo canal 13.1.

A Rede Bandeirantes investirá cerca de R$ 100 mil em equipamentos via satélite de última geração para que os tricordianos assistam o canal em todos os bairros do município e zona rural.

A TV Bandeirantes pertence ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Entrou no ar no dia 13 de maio de 1967, em São Paulo-SP, pelo canal 13 VHF e foi fundada por João Jorge Saad, que contou com a ajuda do sogro, o político Ademar de Barros, antigo proprietário da Rádio Bandeirantes.

Atualmente, a emissora é presidida por Johnny Saad, filho de João Saad. É a quarta maior rede de televisão do país em audiência e faturamento. Seu sinal é distribuído para todo o Brasil por meio das suas emissoras próprias ou afiliadas, televisão por assinatura e no exterior pela Band Internacional.

