Três Corações: Polícia Militar realiza grande apreensão de drogas em propriedade rural

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas na noite dessa terça-feira (26), em Três Corações. Segundo a PM, a droga foi localizada em uma propriedade rural.

Denúncias de que alguns traficantes iriam ao sítio pegar o material ilícito foram repassadas à polícia que foi até o local.

No imóvel, foram encontrados 25 pacotes da maconha, totalizando aproximadamente 18 quilos. Além disso, quase 5kg de cocaína também foram apreendidos. De acordo com à Polícia Militar, sete pessoas estavam no local no momento da chegada dos militares. Todos fugiram rumo à uma mata próxima.

Quatro pessoas que estariam envolvidas no esquema foram presas. Dentre elas estão, três homens de 19, 25 e 33 anos e uma mulher de 21.

A proprietária do sítio foi localizada e disse que apenas alugou o imóvel para um casal. Ela alegou ainda não ter contrato firmado, no entanto disse que recebeu cinco meses antecipado pelo aluguel.