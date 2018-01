Três Armas e R$ 38 mil são apreendidos em investigação sobre tráfico de drogas em Alfenas

A Polícia Civil apreendeu, no final da tarde de quinta-feira, três armas de fogo e R$ 38 mil em espécie durante uma investigação sobre tráfico de drogas. Um homem, de 29 anos, foi preso durante a abordagem realizada no Loteamento Lagoa Prateada, próximo ao trevo do Pinheirinho.

Os policiais receberam uma denúncia anônima de que haveria entrega de drogas e armas a Rovílson Silvério Júnior (conhecido como Kiko), 24 anos, já bastante conhecido no meio policial. O carro utilizado para entrega, segundo a denúncia, é um Ford Eco Sport, que foi abordado pela equipe de investigadores.

A Polícia Civil montou um esquema de vigilância em pontos estratégicos e conseguiu abordar o veículo suspeito na propriedade rural pertencente à família de Kiko. Durante uma busca minuciosa os investigadores localizaram – escondidos no compartimento do airbag – R$ 20 mil em espécie, uma pistola calibre .380, com dois carregadores municiados, e um revólver calibre .38.

O carro era dirigido por Vinícius Viana dos Santos, 29 anos, que foi preso em flagrante. O rapaz é morador de Ribeirão Preto, segundo a Polícia Civil.

No sítio

Na sequência, as equipes comandadas pelo delegado Márcio Bijalon fizeram uma diligência na casa que pertenceria à familiares de Kiko, de onde o veículo havia acabado de sair, segundo a Polícia Civil. O imóvel estava aberto e, durante as buscas, foram localizados R$ 18 mil em espécie, uma balança de precisão, um coldre de revólver .38, um cordão dourado, várias fitas crepes e invólucros normalmente utilizados para embalar drogas.

O suspeito foi visto pelos investigadores nas proximidades do sítio em um VW Gol, mas fugiu em alta velocidade assim que percebeu a presença dos policiais. Um outro carro, ocupado por familiares do suspeito, foi abordado próximo ao local.

De acordo com Bijalon, os proprietários do sítio foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil para prestarem esclarecimentos. As investigações, segundo ele, continuam, uma vez que o homem preso não forneceu detalhes sobre o dinheiro apreendido no veículo dirigido por ele.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Arquivo/Alfenas Hoje