TRE-MG rejeita recursos e determina novo afastamento de prefeito de Ibitiúra de Minas

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) rejeitou os recursos apresentados pelo prefeito de Ibitiúra de Minas (MG), José Tarciso Raymundo (PSDB), e determinou um novo afastamento dele e do vice, Romildo do Prado Bernardo (PSD), dos cargos. A decisão foi tomada em sessão do tribunal no final da tarde desta quinta-feira (30) e ainda precisa ser publicada no acórdão do Diário de Justiça Eletrônico para que as partes sejam notificadas.

Prefeito e vice foram afastados por abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2016, mas, na última terça-feira (28), conseguiram uma liminar para reocupar os cargos enquanto os embargos declaratórios não fossem julgados. A liminar fez com que as eleições suplementares do município, que estavam marcadas para este domingo (3), fossem suspensas.

Agora, com o novo afastamento, o presidente da Câmara de Vereadores e também candidados nas novas eleições, Alexandre de Cássio Borges (PROS), deve voltar a assumir a prefeitura interinamente. Ele concorreria com Luiz Antônio Pio (PR), que ficou em segundo lugar nas eleições 2016.

Ainda de acordo com o TRE-MG, o novo processo eleitoral continua suspenso e só deve ser remarcado após a decisão ser publicada no acórdão.

Abuso de poder

O suposto abuso de poder político foi alvo de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral. A ação apontou, entre outras irregularidades, o uso de maquinário público em propriedade particular, aquisição de terreno com promessa de edificação de casas populares, retirada de cascalho em troca de votos e reunião com funcionários municipais contratados e motoristas terceirizados exigindo apoio político e oferecendo transporte para eleitores no dia da eleição.

Suspensão do processo eleitoral

Os candidatos que iriam disputar as eleições suplementares estavam em plena campanha e dizem que foram pegos de surpresa com a suspensão do processo eleitoral, a menos de uma semana da data marcada para a votação.

“Já faz mais de 30 dias que estamos trabalhando e faltando poucos dias para as eleições, você recebe uma notícia dessa. Aí não dá para entender muito bem”, reclama Luiz Antonio Pio (PR).