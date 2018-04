Tombo da Polenta, danças típicas, cervejas artesanais e gastronomia gaúcha são atrações da MinasTchê

Em sua 16ª edição, evento acontece de 20 de abril a 01 de maio, na Serraria Souza Pinto, com muitas atrações culturais, gastronômicas e artesanais

Para trazer aos mineiros um pouquinho da cultura gaúcha, a 16ª edição da tradicional feira MinasTchê começa no dia 20 de abril, sexta-feira, às 16h, na Serraria Souza Pinto (Av. Assis Chateaubriand, 809 – Centro), em Belo Horizonte. Este ano, o evento conta com mais de 100 expositores, reunindo comerciantes de produtos tradicionais como queijos, vinhos, salames, erva-mate, e ainda novidades em moda, couro, artesanato e decoração. Durante 12 dias, ela acontece de segunda a sexta-feira, das 16h às 23h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 23h.

O organizador da Feira, Sergio Silva espera repetir em 2018 o sucesso dos anos anteriores. “É sempre muito bom retornar a Belo Horizonte. A cidade é muito receptiva e a cultura gaúcha é forte entre mineiros. Isso contribui ano a ano para o sucesso da feira e fez com que chegássemos a décima sexta edição, trazendo sempre novidades e claro, os tradicionais produtos gaúchos”, explica.

Este ano a Feira Minastchê apresenta ótimas novidades:

– Espaço Gastronômico “Cozinha Gaúcha Campeira” – O Rio Grande do Sul é conhecido por seus costumes e tradições. No passado, foi colonizado pelos europeus, dentre eles portugueses, espanhóis, italianos e alemães, que juntos trouxeram uma diversidade de iguarias gastronômicas. O público que for à MinasTchê poderá assistir e participar da preparação de pratos típicos como o carreteiro de charque, a paella gaúcha, o churrasco ao modo fogo de chão, o pão caseiro de linguiça e algumas sobremesas tradicionais como o sagu, a ambrosia, o arroz de leite, etc. O preparo dos pratos acontecerá uma vez por dia, de segunda a sexta e duas vezes por dia nos finais de semana, no espaço temático “Cozinha Campeira”, montado na feira.

Tombo da Polenta – é um curioso e típico evento gaúcho que mistura gastronomia, dança, música e cultura. Um grupo de pessoas se reúne para fazer a famosa polenta à moda sulina. Ela é produzida em grande quantidade, num enorme caldeirão, e as pessoas envolvidas vão cozinhando, dançando e cantando musicas Italianas. No final uma deliciosa polenta é distribuída para todos os presentes. O ‘tombo da polenta’ se dá quando ela, depois de um tempo de cozimento, se solta do caldeirão.

Dias do Tombo da Polenta:

20/04 – sexta-feira – às 19h

21/04 – sábado – às 13h

22/04 – domingo – às 13h

Espaço Bier Tchê – A cerveja artesanal está cada vez mais popular. Com opções para todos os gostos: das doces às mais amargas, a cerveja artesanal ganhou espaço, e a partir desse crescimento, paladares mais criteriosos, começaram a buscar recursos para a fabricação da sua própria cerveja. A MinasTchê este ano lança o espaço BIER TCHÊ, destinado aos apreciadores de cervejas artesanais. Grandes marcas estarão presentes. CERVEJARIA BACKER; KRUG BIER; ALELUIA BIER; BRÄUER CERVEJARIA; CAPA PRETA; PURO MALTE.

Festa Alemã – As festividades darão ênfases às comemorações da colonização alemã no sul do país. Haverá shows com o grupo Schmetterling Volkstranszgruppe de Juiz de Fora/MG. Além das danças folclóricas teremos o Concurso de Tomadores de Chopp em Metro e o Speed Chopp. Nos dias 28, 29, 30 de Abril e 01 de Maio haverá competição para quem quiser participar e ganhar diversos prêmios.

Exposição Fotográfica “Mulheres Gaúchas” – Este é o mais novo trabalho autoral e artístico da fotógrafa Simone Brogni que mostra, através de suas fotos, a simplicidade e a beleza da mulher gaúcha. A exposição é composta por 30 fotos emolduradas no tamanho 50x80cm, coloridas e em preto e branco. Nas fotos estão estampadas as danças das prendas com seus vestidos coloridos, o manuseio com os animais, o preparo da comida campeira como nos tempos antigos, a presença da mulher nas cavalgadas, nos concursos regionais, nas provas de tiro de laço e nas músicas gauchescas. Simone destaca o papel da mulher na cultura gaúcha através de suas lentes fotográficas e da sensibilidade do seu olhar.

Os visitantes ainda poderão encontrar:

Cucas – Produzidas por descendentes de alemães há mais de 10 anos, as deliciosas cucas fizeram tanto sucesso nas últimas edições da Minastchê, “Além das cucas doces e salgadas feitas diariamente, produzimos pães, biscoitos caseiros, vários tipos de doces, geleias, chimias”, diz Regina Schneider, expositora.

Queijos, salames e vinhos – Os queijos e vinhos encontrados na Minastchê, são produzidos nas regiões mais tradicionais do Sul do país. Os visitantes da feira poderão adquirir queijos trufados, mozzarellas trançadas com e sem tempero, queijos frescais, defumados, salames, vinhos e sucos de uva para os mais diversos gostos.

Chocolates de Gramado – Expositores da feira desde suas primeiras edições, os Chocolates de Gramado têm diversas opções para quem quer desde uma simples barrinha de chocolate, até um café gourmet, com a qualidade das grandes chocolatarias do Sul.

Moda – Jaquetas, botas, bolsas e cintos em couro, chapéus, malharias, moda outono/inverno, calçados, bijuterias e semijoias, entre diversos produtos masculinos, femininos e infantis.

Utensílios domésticos – Por tratar-se de feira multisetorial, além dois produtos típicos, você poderá encontrar também facas (feitas artesanalmente no estado do Paraná e vendidas somente nas feiras), panelas e diversos itens para a cozinha, decoração, etc.

Praça de Alimentação – Neste local os visitantes poderão saborear o tradicional churrasco gaúcho, à moda fogo de chão, com cortes bovinos e ovinos, com opções de acompanhamentos como mandioca, arroz de carreteiro e feijão tropeiro. Os visitantes poderão curtir uma ótima programação cultural que irá acontecer todos os dias da Minastchê.

Roda de Chimarrão – Será montada na Serraria Souza Pinto uma minicasa gaúcha onde todos interessados poderão participar da roda de chimarrão, degustar, aprender a fazer um legitimo mate e entender um pouco mais sobre esta bebida típica dos gaúchos.

Estúdio Gaúcho – Quem for visitar a Minastchê este ano, poder tirar uma foto com trajes típicos no estúdio temático gaúcho que será montado durante o evento e compartilhar com os amigos através das redes sociais.

Programação das atrações culturais:

Tombo da Polenta:

20/04 – às 19h (sexta-feira)

21/04 – às 13h (sábado)

22/04 – às 13h (domingo)

Relâmpago de Malambo – grupo gaúcho de danças tradicionais

20/04 – às 21h (sexta=feira)

21/04 – às 14h30 e às 21h (sábado)

22/04 – às 14h30 e às 21h (domingo)

23/04 à 27/04 – às 21h (segunda a sexta)

28/04 – às 14h30 e às 21h (sábado)

29/04 – às 14h30 e às 21h (domingo)

30/04 – às 14h30 e às 21h (segunda)

01/05 – às 14h30 e às 20h (terça)

Relâmpago de Malambo Infantil – grupo gaúcho de danças tradicionais

21/04 – às 18h30 (sábado)

22/04 – às 18h30 (domingo)

28/04 – às 18h30 (sábado)

29/04 – às 18h30 (domingo)

30/04 – às 14h30 (segunda)

01/05 – às 18h30 (terça)

Grupo Alemão

28/04 – às 13h e às 19h (sábado)

29/04 – às 13h e às 19h (domingo)

30/04 – às 19h (segunda)

01/05 – às 13h e às 20h (terça)

Serviço: MinasTchê

Local: Serraria Souza Pinto – Av. Assis Chateaubriand, 809, Centro, Belo Horizonte – Fone: 31 – 3292 2323

Hora: segunda a sexta-feira, das 16h às 23h / sábados, domingos e feriados, das 12h às 23h

Valor do ingresso na bilheteria da Serraria Souza Pinto: R$ 8,00

Mais informações e venda antecipada de ingressos: www.minastche.com.br

Facebook: Minastchebh – Instagram: minastchebh

Menores de 10 anos e maiores de 60 têm entrada gratuita.