Televisão é furtada de Unidade Básica de Saúde em São Lourenço

Uma Unidade Básica de Saúde de São Lourenço foi furtada no bairro Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com a Polícia Militar, uma enfermeira, de 31 anos, disse que é responsável pelo local e foi informada por funcionários que as janelas dos fundos da recepção e a da sala de reuniões foram arrombadas.

Ao verificar as salas, foi constatado que uma TV Led de 21 polegadas, marca Toshiba, havia sido furtada. Segundo a enfermeira, apesar do local possuir sistema de alarme o mesmo não foi acionado e o sistema de monitoramento estava com problemas técnicos.

A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos na tentativa de identificar o autor.

