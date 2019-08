Teleférico tem último final de semana com horários especiais

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Teleférico de Poços de Caldas opera em horário especial até o próximo domingo, 4 de agosto. Sexta e sábado, o funcionamento será das 8h às 17h e domingo, das 9h às 16h. A partir da próxima semana, o serviço volta ao ritmo normal, com operação das cabines, das 12h30 às 17h, às segunda, quintas e sextas-feiras. No final de semana, os horários serão, das 9h às 17h (sábado), e das 9h às 16h (domingo).

A Secretaria de Turismo, que administra o serviço, informa que serão, ao todo, 27 dias de operação especial do Teleférico no período de férias de inverno. O secretário, Ricardo Fonseca, diz que a iniciativa foi tomada em razão do grande fluxo de passageiros registrado todos os anos neste período.

O Teleférico transporta quatro pessoas por cabines, numa viagem de 1.500m até o alto da Serra de São Domingos, localizada a 1.686m do nível do mar. Lá se encontram pontos turísticos muito importantes com a imagem do Cristo Redentor (1958), a Rampa de Voo Livre, Pedra Balão etc.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas