Suspeitos de roubarem malote de supermercado em Perdões, são presos em Santana do Jacaré

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Militar

Três homens foram presos nesta terça-feira (19), em Santana do Jacaré. Os jovens de 18 e 20 anos, além de um homem de 32, são suspeitos de terem roubado nessa segunda-feira (18), um malote de dinheiro de um supermercado em Perdões

Os autores e o dinheiro foram localizados em uma residência, no bairro Sevilha.

O crime

Os suspeitos chegaram ao supermercado encapuzados e armados com uma réplica de arma de fogo. Logo depois, renderam dois funcionários que estavam com um malote contendo parte do faturamento do estabelecimento.

As vítimas contaram à Polícia Militar, que os homens fugiram rapidamente em um carro. Informações repassadas à PM, indicaram que os criminosos haviam seguido sentido Santana do Jacaré.

No assalto, apenas os jovens de 18 e 20 anos haviam participado, no entanto o suspeito de 32, foi apontado como mentor do roubo. Ele teria arquitetado o crime e dado cobertura a dupla de infratores.

Os militares conseguiram identificar e realizar a prisão do trio. O dinheiro roubado também foi recuperado. A arma utilizada no crime foi descartada às margens da Rodovia Fernão Dias no momento da fuga.