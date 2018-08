Suspeitos de assalto aos Correios são presos durante fuga em São José do Alegre

A PM prendeu uma quadrilha especializada em roubos a agências dos Correios no Sul de Minas. A última ação aconteceu em Cristina, na segunda-feira (13). Os criminosos entraram no local e abordaram os funcionários. Eles ainda teriam agredido um cliente e fizeram várias ameaças. O valor levado não foi divulgado.

Os militares foram chamados e receberam informações sobre a rota de fuga dos criminosos. Equipes da polícia das cidades de Pedralva, São José do Alegre e Santa Rita do Sapucaí foram mobilizadas. Em Pedralva (MG), os suspeitos conseguiram furar o bloqueio policial pela primeira vez.

Em São José do Alegre, a polícia deu nova ordem de parada ao grupo, que conseguiu fugir. Ao chegar ao bairro Marianos, quatro dos envolvidos saíram do veículo em que estavam e seguiram por um matagal.

O quinto homem continuou no carro e foi até Santa Rita do Sapucaí, onde foi preso. Outros três foram presos com a ajuda de cães farejadores da polícia. O último integrante da quadrilha foi preso horas depois em um ponto de ônibus.

Uma parte do dinheiro roubado da agência foi recuperada pela polícia. Os cinco integrantes da quadrilha são da cidade de São Paulo (SP). Os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Federal de Varginha.

Fonte e foto: PM