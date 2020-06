Suspeito é preso por tráfico de drogas em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: 24º BPM

Um homem foi preso na noite dessa terça-feira (16), em Três Pontas. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulha pelas ruas do bairro Morada Nova, no momento em que o suspeito tentou fugir ao avistar a viatura, contudo foi alcançado pelos policiais. Com ele, foram encontradas 11 pedras de crack, quatro pinos de cocaína e um papelote da mesma droga.

A Polícia Militar foi até a residência do autor, onde foram localizados mais 26 pinos de cocaína, dois tabletes e cinco buchas de maconha. Além de R$ 562,00.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia. O material arrecadado na operação foi apreendido.