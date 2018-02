Suspeito é preso em Alfenas após esfaquear homem que teria furtado celular

Um jovem, de 19 anos, foi preso no final da manhã deste sábado sob a suspeita de ter esfaqueado um rapaz de 25 anos, que teria furtado um celular. A ocorrência foi na rua Saulo Prado Leite (no Jardim Boa Esperança) e envolveu ações conjuntas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM), que efetuou a prisão do suspeito.

O homem esfaqueado é Lucas Mendes Costa Ribeiro, 23 anos, que foi socorrido pela PM e levado para o Hospital Alzira Velano. Segundo a PM, ele foi encontrado “praticamente sem os sinais vitais” e, devido a gravidade dos ferimentos, assim que chegou ao hospital foi encaminhado para o bloco cirúrgico.

Lucas Ribeiro foi encontrado caído na rua com perfurações na região da barriga e costa. Ainda segundo a PM, o rapaz foi levado ao hospital pelos próprios policiais, uma vez que a unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas não compareceram em tempo hábil. A prisão do suspeito Enquanto a viatura da PM socorria a vítima, uma viatura da GCM conseguiu abordar Talles Augusto Silva de Castro, 19 anos, na esquina da rua Saulo Prado Leite com a rua Raquel Munhoz Leite. O jovem estava com uma faca grande com manchas de sangue, além de um aparelho celular e uma cápsula vazia, normalmente usada para guardar cocaína. Segundo a GCM, o suspeito não resistiu a abordagem dos guardas municipais e foi levado para a 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil. Ele disse aos policiais que Lucas Ribeiro havia furtado o seu aparelho celular e fugido. Por isso, foi atrás recuperar o celular e o golpeou com a faca, segundo informações confirmadas para a PM. A versão do furto foi confirmada por uma testemunha. Talles Castro disse aos policiais que estava em uma residência fazendo uso de bebida alcoólica com amigos. Porém, de acordo com a PM, o jovem não apresentava sintomas de embriaguez.

