Suspeito de matar o irmão por causa de som alto é preso em Guaxupé

O homem suspeito de matar o próprio irmão por causa de uma discussão por som alto em Guaxupé (MG), no último domingo (20), foi preso e apresentado nesta quarta-feira (23) pela Polícia Civil. O suspeito será encaminhado ao presídio da cidade.

Laércio Dias Gonçalves, de 36 anos, morreu após levar um tiro no peito disparado pelo irmão. Conforme a polícia, os dois eram vizinhos no bairro Jardim Vera Cruz e brigaram por conta do som alto. A casa dos dois é dividida por uma parede.