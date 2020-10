Suspeito de matar ex-companheira é preso em Bandeira do Sul

Vítima foi morta por 13 facadas desferidas pelo ex-companheiro.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

O suspeito de matar a ex-companheira com 13 facadas no último dia 18, foi preso nesta terça-feira (27), pela Polícia Civil, em Bandeira do Sul.

À época, Roberta Camile de Araújo Silva, foi golpeada nas costas, perna, braço, mão e abdômen. A filha do casal contou aos policiais que seus pais haviam se desentendido em um sítio, alongando a discussão até a casa deles – onde ocorreu o crime – .

Adílio Sérgio Gomes, de 40 anos, trabalhava como comerciante na cidade e era candidato a vereador. Após o crime, Adílio fugiu. O mandado de prisão preventiva foi expedido nesta terça-feira (27), pela Polícia Civil de Campestre. Segundo a PC, o suspeito foi localizado na casa de seus avós, e não ofereceu resistência à prisão.