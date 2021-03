Suspeito de homicídio é preso pela Polícia Civil em Alterosa

Homem estava foragido desde o dia 25 de novembro de 2020.

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (3), o suspeito de cometer um homicídio na cidade de Alterosa, Sul do estado. Segundo apurado pela equipe de investigação, após uma discussão com a vítima, o suspeito desferiu diversos disparos no tórax da vítima, que faleceu dias depois do crime.

O indivíduo estava foragido da Justiça desde o dia 25 de novembro de 2020, quando foi expedido mandado de prisão preventiva contra ele.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Ascom Polícia Civil/Foto: Ilustrativa