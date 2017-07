Suspeito de esfaquear homem é preso após assaltar supermercado em Três Pontas

A Polícia Militar prendeu de novo Márcio André Faria de 23 anos, acusado de assaltar um supermercado no bairro Santa Margarida, em Três Pontas, na manhã desta quarta-feira (05). O que chama a atenção, é que o suspeito foi preso na noite deste domingo (02), logo após esfaquear um rapaz no bairro Santa Inês, mas acabou sendo liberado.

Desta vez, Márcio chegou no supermercado que fica na Rua Dr. Geraldo Mesquita de Carvalho e mandou a funcionária a abrir o caixa. Ela primeiro não obedeceu as ordens e ele tirou da cintura um canivete e anunciou o assalto, pegou R$150 em dinheiro e fugiu a pé.

A PM foi chamada e iniciou o rastreamento. Na Rua Sergipe, os militares depararam com o suspeito, que ao avistar a viatura, correu e pulou muros de várias residências tendo acesso a Rua São Paulo. Em umas delas, Márcio foi mordido por um cachorro. Depois de ser perseguido, acabou preso. Foram encontrados com ele R$144 em dinheiro, um maço de cigarros e o canivete utilizado no crime.

Uma guarnição da PM levou o rapaz para tomar a vacina contra raiva. Depois de medicado no Posto de Saúde do bairro Padre Vitor, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas.

Marcio Faria “Marcinho” como é conhecido é um velho conhecido da Polícia. Foi detido pela primeira vez quando ainda era menor de idade. Com 16 anos ficou internado em um Centro de Recuperação de Menores Infratores em Sete Lagoas. Saiu com 18 anos de lá e voltou ao mundo do crime, mas só foi preso novamente em 2013. Ganhou liberdade com uma carta de emprego para trabalhar fora do Presídio de Três Pontas em 2016 e agora está voltando atrás das grades.

Ele tem passagens por furto, roubo, lesão corporal apropriação e falso testemunho.

Fonte: Equipe positiva